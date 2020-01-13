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Первая в сезоне победа Ястремской в Аделаиде. ВИДЕО
Даяна Ястремская в первом круге турнира WTA Premier обыграла Тимею Бабош (7:5, 6:3).
Следующей соперницей Даяны Ястремской в Аделаиде станет бывшая первая ракетка мира Анжелик Кербер.
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