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Первая в сезоне победа Ястремской в Аделаиде. ВИДЕО

Теннис
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Даяна Ястремская в первом круге турнира WTA Premier обыграла Тимею Бабош (7:5, 6:3).

Первая в сезоне победа Ястремской в Аделаиде. ВИДЕО

Следующей соперницей Даяны Ястремской в Аделаиде станет бывшая первая ракетка мира Анжелик Кербер.

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В статье: Даяна Ястремская
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