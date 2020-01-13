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Джокович приблизился к Надалю в рейтинге АТР
В битве двух гигантов намечается обострение.
Новак Джокович на АТР Cup в Брисбене и Сиднее не отдал ни одного матча и сократил отставание от Рафаэля Надаля до 515 очков. Испанец также играл на командном турнире, но проиграл Джоковичу и Давиду Гоффену.
Также в топ-10 обменялись позициями финалист ATP Cup Роберто Баутиста-Агут и бойфренд Элины Свитолиной Гаэль Монфис.
Что касается украинцев, то Сергея Стаховского от возвращения в топ-100 отделяют чуть больше 200 очков.
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10235
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9720
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6590
4 (4). Даниил Медведев (Россия) – 5960
5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 5890
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 5375
7 (7). Александр Зверев (Германия) - 3345
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2870
9 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2640
10 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 2565
…
152 (153). Сергей Стаховский (Украина) – 344
252 (251). Илья Марченко (Украина) – 180