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Джокович назвал фаворитов Australian Open

Теннис
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Серб не исключил, что победить может кто-то из молодежи

Джокович назвал фаворитов Australian Open
Новина українською

16-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович поделился ожиданиями от Australian Open, который стартует 20 января.

"Думаю, явного фаворита нет. Конечно, есть Федерер, Надаль, я. Нас благодаря опыту, рейтингу и всему остальному, вероятно, назовут тройкой главных фаворитов. Но есть Медведев, Циципас, Тим. Они демонстрируют великолепный теннис и стали опытнее, играя на большой арене. Они могут на равных сражаться с лучшими игроками мира и побеждать их.

Продолжаются разговоры о том, что игрок из нового поколения выиграет турнир "Большого шлема". Кажется, это действительно случится. Но, надеюсь, не в этом году. Посмотрим", — цитирует Джоковича Sky Sports.

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В статье: Новак Джокович
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