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Федерер: Я не должен быть фаворитом Australian Open в свои 38 лет

Теннис
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Но швейцарец все ещё надеется, что ему удастся добиться успеха

Федерер: Я не должен быть фаворитом Australian Open в свои 38 лет
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20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер рассказал о подготовке к Открытому чемпионату Австралии.

"В межсезонье я долго и упорно тренировался. Никаких провалов не было, что очень важно. На прошлой неделе я спросил себя: „Рад я ли тому, что отправлюсь в Австралию? Или лучше остаться дома, потому что я могу это сделать“. Я мог легко остаться дома, но решил — нет, я счастлив, что лечу в Мельбурн и начну сезон там. Я держал себя в хорошей форме, у меня изумительная команда.

Я знаю, что в 38 лет я не должен быть фаворитом. Наверное, фаворитами должны быть 20-летние, но наша тройка остаётся в числе фаворитов. Это здорово для нас. Джокович и Надаль показывают прекрасную готовность. Я немного смотрел их игру на ATP Cup. Это был великолепный матч. Когда травмы их не беспокоят, обыграть их очень сложно", — цитирует Федерера Sky Sports.

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В статье: Роджер Федерер
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