Женская сборная Украины узнала соперниц по групповому этапу Кубка Федерации

Сборная Украины узнала соперниц по групповому турниру Кубка Федерации. В рамках матчей Первой группы Евро-Африканской зоны 5-8 февраля украинская команда возглавит группу А, в которую также попали Хорватия и Болгария.

В группе В сыграют Италия, Эстония, Австрия и Греция.

Напомним, что за сборную Украины выступят пять сильнейших украинок в рейтинге WTA.

Обладатели путёвок в плей-офф (состоится в апреле) определятся в стыковых матчах между командами, занявшими первое место в своей группе и сборными, которые завершили выступление на второй позиции в противоположной группе.