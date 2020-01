Свитолина обеспокоена ситуацией в Австралии

Элина Свитолина уже прибыла в Мельбурн и начала подготовку к Открытому чемпионату Австралии. Сегодня украинка провела тренировку на кортах Australian Open и осталась недовольна опасным уровнем загрязнения воздуха.

"Почему мы должны ждать, когда случится что-то плохое, чтобы что-нибудь сделать", - написала украинка в Твиттере и прикрепила данные с уровнем загрязнение воздуха в Мельбурне.

Why do we need to wait for something bad to happen to do an action ????????‍♀️???? #Melbourne pic.twitter.com/bYpXyQAfKe