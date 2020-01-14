  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина обеспокоена ситуацией в Австралии
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина обеспокоена ситуацией в Австралии

Теннис
(2 голосов)

Первая ракетка Украины не стала молчать.

Свитолина обеспокоена ситуацией в Австралии
Новина українською

Элина Свитолина уже прибыла в Мельбурн и начала подготовку к Открытому чемпионату Австралии. Сегодня украинка провела тренировку на кортах Australian Open и осталась недовольна опасным уровнем загрязнения воздуха.

"Почему мы должны ждать, когда случится что-то плохое, чтобы что-нибудь сделать", - написала украинка в Твиттере и прикрепила данные с уровнем загрязнение воздуха в Мельбурне.

Ранее UA-Футбол сообщал, что на Australian Open теннисистка снялась из-за последствий лесных пожаров.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Australian Open Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...