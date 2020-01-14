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Australian Open. Стаховский вышел в полуфинал квалификации

Теннис
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Сергей Стаховский на шаг приблизился к своей цели.

Australian Open. Стаховский вышел в полуфинал квалификации
Новина українською

На старте квалификации Стаховский в двух сетах уверенно переиграл 143-ю ракетку мира Блажа Рола. Матч продолжался 1 час и 42 минуты.

В первом сете теннисисты не реализовали по одному брейк-поинту. Стаховский с 90% выигранных мячей на первой подаче закономерно добил словенца на тайбрейке.

Второй сет Стаховский начал с брейка и повел 2:0. Сергею оставалось еще четыре раза защитить свою подачу, с чем он спокойно справился.

Следующим оппонентом Стаховского в Мельбурне станет 208-я ракетка мира из Чили Алехандро Табило, который в первом круге в тяжелом матче обыграл испанца Бернабе Сапату Миральеса (7:6, 2:6, 6:3).

Сергей Стаховский пытается впервые с 2016 года пройти квалификацию на Australian Open. В Мельбурне первая ракетка Украины за 12 лет добыл только четыре победы в основном раунде.

Australian Open. Квалификация. Мужчины. 1-й раунд

Сергей Стаховский (Украина) – Блаж Рола (Словения, 31) – 7:6, 6:4

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В статье: Australian Open Сергей Стаховский
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