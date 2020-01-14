Завацкая о плохом воздухе в Австралии: Голова болит четвертый день

Завацкая в качестве четвертой сеяной готовится к своему первому матчу в квалификации Australian Open. В среду Катарина сыграет с 240-й ракеткой мира из Китая Ма Шуюэ.

"Очень непросто... Голова болит четвертый день, очень тяжело. Сегодня я тренировалась на закрытом корте, и все равно внутри собралось много дыма! Поэтому даже не знаю, как сегодня они поставили матчи, потому что для игроков это очень опасно. Говорят, завтра будет лучше…", - сказала Завацкая.

В первый день квалификации Australian Open словенская теннисистка Далила Якупович не доиграла матч из-за приступов кашля, спровоцированных загрязненным воздухом в Мельбурне.