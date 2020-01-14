  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стаховский: Мне дышалось нормально
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стаховский: Мне дышалось нормально

Теннис
(1 голосов)

Сергей Стаховский комментирует свой успешный старт на Australian Open.

Стаховский: Мне дышалось нормально
Новина українською

Первая ракетка Украины в стартовом раунде квалификации одолел словенца Блажа Рола (7:6, 6:4). Стаховский сделал один брейк и допустил на своей подаче только один брейк-поинт.

"Мешает ли мне качество воздуха из-за пожаров? Лично мне – не мешает. Мы вышли разминать в час дня и да, появилось непривычное ощущение, что видимость – не совсем кристальная. Ранее мы такого никогда не наблюдали в Мельбурне. Подобная картинка в глазах – в Пекине и Шанхае. Там мы в таких условиях играем каждый день.

В общем, мне дышалось нормально. Скорее, лишние вопросы возникают на уровне психологии. Думаешь, вот дым, сейчас что-то случится, легкие начнут болеть... По факту – ничего. Мы провели на корте час и 42 минуты, причем в достаточно физическом матче, но я ничего аномального не чувствовал", - сказал Стаховский.

Соперником Стаховского по полуфиналу квалификации станет чилиец Алехандро Табило.

Ранее на качество воздуха в Мельбурне пожаловалась украинка Катарина Завацкая.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Australian Open Сергей Стаховский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Xsport.ua
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...