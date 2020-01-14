Стаховский: Мне дышалось нормально

Первая ракетка Украины в стартовом раунде квалификации одолел словенца Блажа Рола (7:6, 6:4). Стаховский сделал один брейк и допустил на своей подаче только один брейк-поинт.

"Мешает ли мне качество воздуха из-за пожаров? Лично мне – не мешает. Мы вышли разминать в час дня и да, появилось непривычное ощущение, что видимость – не совсем кристальная. Ранее мы такого никогда не наблюдали в Мельбурне. Подобная картинка в глазах – в Пекине и Шанхае. Там мы в таких условиях играем каждый день.

В общем, мне дышалось нормально. Скорее, лишние вопросы возникают на уровне психологии. Думаешь, вот дым, сейчас что-то случится, легкие начнут болеть... По факту – ничего. Мы провели на корте час и 42 минуты, причем в достаточно физическом матче, но я ничего аномального не чувствовал", - сказал Стаховский.

Соперником Стаховского по полуфиналу квалификации станет чилиец Алехандро Табило.

Ранее на качество воздуха в Мельбурне пожаловалась украинка Катарина Завацкая.