Теннисистка снявшаяся с квалификации АО: Я просто не могла дышать и упала на корт

Словенская теннисистка Далила Якупович была вынуждена сняться в ходе матча со швейцаркой Стефани Фёгель в квалификации Открытого чемпионата Австралии из-за проблем с дыханием, вызванных сильным запахом дыма. В Австралии продолжают бушевать лесные пожары.

Якупович выиграла первый сет 6:4, а во втором при счёте 5:6 упала на колени, кашляла и не могла подняться без посторонней помощи.

"Я боялась, что потеряю сознание. Я больше не могла ходить. У меня нет астмы и никогда не было проблем с дыханием. Мне даже нравится жара. Но сейчас я просто не могла дышать и упала на корт. Это нездоровая ситуация. Я была удивлена, думала, что мы не будем играть. Но выбора у нас не оказалось", — цитирует Якупович Sporting News.