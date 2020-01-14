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В допинг-тесте первой ракетки мира обнаружили болденон

Теннис
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Теперь теннисиста могут отстранить от соревнований

В допинг-тесте первой ракетки мира обнаружили болденон
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32-летний колумбиец Роберт Фара опубликовал заявление, в котором рассказал, что один из его допинг-тестов показал наличие в организме болденона.

"Я проживаю самые грустные моменты в своей жизни и, без сомнений, в своей спортивной карьере", - написал Фара.

"Несколько часов назад ITF оповестила меня о наличии болденона в тесте, который я сдал 17 октября в 2019 году в Кали. Две недели до этого, 7 октября, я сдал тест в Шанхае и он был отрицательным. Также я был протестирован как минимум еще 15 раз на разных международных турнирах на протяжении года и все результаты были отрицательными.

Как уже заявлял Олимпийский комитет Колумбии в 2018 году, это вещество часто находят в колумбийском мясе, и это может повлиять на результаты тестов спортсменов. Я уверен, что именно это и стало причиной такого результата теста".

Роберт намерен расследовать дело, и доказать, что он никогда не употреблял никакие вещества.

Роберта Фара - действующая первая ракетка мира в парном разряде, в прошлом году вместе с соотечественником Хуаном-Себастьяном Кабалем он выиграл парный Уимблдон и US Open. В активе 32-летнего теннисиста 16 парных титулов.

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В статье: Роберт Фара
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