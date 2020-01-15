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Теннисисты собрали $4,8 миллиона на борьбу с лесными пожарами в Австралии

Теннис
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Звезды мирового тенниса занялись благотворительностью.

Теннисисты собрали $4,8 миллиона на борьбу с лесными пожарами в Австралии
Новина українською

Крупнейший вклад в борьбу с лесными пожарами в Австралии элита мирового тенниса сделала на сегодняшнем показательном поединке между командами Каролин Возняцки и Серены Уильямс.

Вместе с Сереной на корт выходили Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Петра Квитова и Доминик Тим. Возняцки в свою команду взяла Наоми Осаку, Стефаноса Циципаса, Александра Зверева и Коко Гауфф.

Кульминацией вечера стал одиночный матч между Роджером Федерером и Ником Кирьосом (7:6).

Во время благотворительного вечера в Мельбурне организаторы собрали 2 миллиона долларов. С учетом всех пожертвований и акций за эйсы общая сумма составляет 4,8 миллиона в американской валюте.

Отметим, что свой вклад в борьбу со стихией делает и Сергей Стаховский, который ранее объявил, что на Australian Open пожертвует по 100 долларов за каждый эйс. В первом матче квалификации первая ракетка Украины выполнил 8 подач навылет.

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В статье: Роджер Федерер Australian Open Серена Уильямс
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