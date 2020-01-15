Ястремская: Не замечала, что у Кербер травма

Ястремская во втором круге на отказе прошла бывшую первую ракетку мира Анжелик Кербер. Матч завершился при счете 6:3, 2:0 в пользу украинки.

"В начале матча мне было не особо комфортно на корте, потому что было очень ветрено. Потом я старалась исправиться, действовать очень стабильно и не сильно рисковать. Так, очко за очком я смогла добиться результата.

С самого начала я не замечала, что у Кербер была травма, потому что она играла очень здорово. Я надеюсь, что она сможет успешно восстановиться в преддверии Australian Open", - говорит Ястремская.

В четвертьфинале Аделаиды вторая ракетка Украины сыграет с Донной Векич.

"У нас похожий стиль игры. Я посмотрю наш прошлый матч, постараюсь показать свой лучший теннис и надеюсь, смогу выиграть".

Даяна Ястремская за счет сегодняшнего успеха в онлайн-версии рейтинга WTA поднялась на рекордную в карьере 21-ю позицию.