Федерер и Надаль пожертвовали по 170 тысяч долларов на борьбу с лесными пожарами

Сегодня, 15 января, состоялся благотворительный теннисный матч Rally for Relief, главной целью которого стал сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в Австралии.

Как сообщает "твиттер" Australian Open, первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль заявил, что он вместе со швейцарцем Роджером Федерером совместно пожертвуют на борьбу с последствиями пожаров около $ 170 тыс.

Напомним, к этой благотворительной акции присоединились и другие спортсмены. В частности, серб Новак Джокович выделил $ 25 тыс., а австралиец Ник Кирьос, чешка Каролина Плишкова и американка Кори Гауфф отдавали по $ 200 за каждый эйс.

Ранее матчи квалификации Australian Open в Мельбурне были остановлены из-за лесных пожаров.