Жеребьевка основной сетки Australian Open состоится 16 января

Стало известно время проведения официальной церемонии жеребьёвки основной сетки Открытого чемпионата Австралии.

Как сообщает SportingNews, сетки соревнований будут составлена в четверг, 16 января. Видеотрансляция церемонии пройдёт в официальном сообществе турнира на Фейсбуке и начнётся в 9:00 по киевскому времени.

Действущими чемпионами соревнований в одиночных разрядах являются Новак Джокович (обыграл в финале Рафаэля Надаля) и Наоми Осака (выиграла в решающем матче у Петры Квитовой).

Открытый чемпионат Австралии — 2020 пройдёт в период с 20 января по 2 февраля.