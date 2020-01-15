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Жеребьевка основной сетки Australian Open состоится 16 января

Теннис
(1 голосов)

Она состоится в 9:00

Жеребьевка основной сетки Australian Open состоится 16 января
Новина українською

Стало известно время проведения официальной церемонии жеребьёвки основной сетки Открытого чемпионата Австралии.

Как сообщает SportingNews, сетки соревнований будут составлена в четверг, 16 января. Видеотрансляция церемонии пройдёт в официальном сообществе турнира на Фейсбуке и начнётся в 9:00 по киевскому времени.

Действущими чемпионами соревнований в одиночных разрядах являются Новак Джокович (обыграл в финале Рафаэля Надаля) и Наоми Осака (выиграла в решающем матче у Петры Квитовой).

Открытый чемпионат Австралии — 2020 пройдёт в период с 20 января по 2 февраля.

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В статье: Australian Open
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