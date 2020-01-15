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Кременчуг в овертайме вырвал победу у Днепра

Теннис
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Хозяева воспользовались удалением

Кременчуг в овертайме вырвал победу у Днепра
Новина українською

В Кременчуге состоялся второй поединок 28-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в рамках которого встретились "Кременчук" и херсонский "Днепр".

Очень окуратно играли команды, зная, что каждая ошибка может стоить пропущенной шайбы. Осторожная игра в атаке, акцент на оборону, а также уверенная игра голкиперов привели к тому, что на первый перерыв команды ушли с нулями на табло.

А вот вторую двадцатиминутку "щуки" начали с забитой шайбы. Ответить хозяева смогли только спустя 14 минут, когда Дмитрий Орлов создал хароший момент у ворот Александра Хомутова и сам же сравнял цифры на табло.

Третий период был похожий на второй - сначала шайбой отличился "Кременчук", а потом ответил "Днепр" и перевел матч в овертайм.

В дополнительное время сильнее были "горожане" - коллектив Александра Савицкого смог удачно воспользоваться удалением и вырвать победу в этом поединке

"Кременчук" — "Днепр" 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

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В статье: ХК Кременчуг ХК Днепр (Херсон)
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