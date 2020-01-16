Ястремская уверенно пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде

В четвертьфинале турнира WTA Premier Даяна Ястремская в третий раз в карьере обыграла хорватку Донну Векич. Матч продолжался 1 час и 9 минут.

Ключевой момент первого сета произошел в 10-м гейме, когда Ястремская после конструктивной беседы с тренером зацепилась за гейм на приеме и заставила Векич совершить несколько судьбоносных ошибок.

Во второй партии Даяна уверенно подавала и ждала свой шанс на приеме. В восьмом гейме украинка сделала брейк и без проблем подала на выход в полуфинал.

В матче с Векич Ястремская реализовала 3 из 5 брейк-поинтов, отдала один гейм на своей подаче, а также подала 7 эйсов и выиграла 82% очков с первой подачи.

Даяна Ястремская на расстояние двух побед приблизилась к дебюту в топ-20 рейтинга WTA. Первый шаг к своей цели украинка попробует сделать в матче с сильнейшей теннисисткой Беларуси Ариной Соболенко, которая в 1/4 финала неожиданно переиграла Симону Халеп (6:4, 6:2).

Аделаида. WTA Premier с призовым фондом $848,000. 1/4 финала

Даяна Ястремска (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 6:4, 6:3