Australian Open. Завацкая и Лопатецкая вышли в полуфинал квалификации, вылет Костюк

Дарья Лопатецкая ударно дебютировала на взрослом Шлеме, уверенно обыграв 204-ю ракетку мира Конни Перрен. Юная украинка сделала пять брейков при одном неудачном гейме на своей подаче.

Катарине Завацкой уже в первом раунде квалификации пришлось играть решающий сет. Украинка вовремя собралась после фиаско во второй партии и тремя брейками добила китаянку Ма Шуюэ.

Для Марты Костюк первый в сезоне Шлем завершился спустя полтора часа после начала матча с россиянкой Натальей Вихлянцевой. Костюк обидно проиграла концовку первой партии, а во второй ни разу не защитила свою подачу.

За выход в финал квалификации Дарья Лопатецкая сыграет с Кэти Макналли (№116 рейтинга WTA), а Катарину Завацкую ждет матч с Сачией Викери (№151).

Australian Open. Квалификация. Женщины. 1-й раунд

Дарья Лопатецкая (Украина) – Конни Перрен (Швейцария) – 6:2, 6:2

Катарина Завацкая (Украина, 4) – Ма Шуюэ (Китай) – 6:3, 0:6, 6:2

Наталья Вихлянцева (Россия, 6) – Марта Костюк (Украина) – 7:5, 6:2