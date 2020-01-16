Australian Open. Цуренко сыграет с первой ракеткой мира, Свитолина стартует против британки

Элина Свитолина в статусе пятой сеяной свой путь на Открытом чемпионате Австралии начнет с 317-й ракеткой мира Кэти Бултер. Вероятной соперницей Свитолиной по третьему раунду является бывшая первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса.

Даяна Ястремская с 23-м номером посева попала в верхнюю половину турнирной сетки, а ей соперницей станет одна из победительниц квалификации. Ястремская во втором круге может сыграть с титулованной Каролин Возняцки, которая ранее объявила, что Australian Open станет последним турниром в ее карьере.

Лесе Цуренко предстоит стартовать в Мельбурне матчем с действующей первой ракеткой мира Эшли Барти. Цуренко в 2016-м также на Australian Open играла с лидером посева, проиграв Анжелик Кербер в трех партиях (2:6, 7:5, 2:6).

Екатерина Бондаренко в первом круге встретится с 201-й ракеткой мира Ариной Родионовой, а Екатерина Козлова в матче с Присциллой Хон (№139 рейтинга WTA) попробует открыть счет своим победам в Мельбурне.

Полная турнирная сетка Australian Open в женском одиночном разряде

У мужчин в одну четверть турнирной сетки попали Рафаэль Надаль и Ник Кирьос, а в нижней половине турнирной сетки у Роджера Федерера и Григора Димитрова намечается реванш за матч на US Open-2019.

Полная турнирная сетка Australian Open в мужском одиночном разряде

Открытый чемпионат Австралии по теннису стартует в Мельбурне в понедельник, 20 января.