Ястремская в Аделаиде оформила два личных рекорда

Вторая ракетка украинка после сегодняшней победы над Донной Векич (6:4, 6:3) впервые в карьере вышла в полуфинал на турнире категории WTA Premier.

Также Ястремская впервые в рамках одного турнира обыграла двух соперниц из топ-20 мирового рейтинга. Перед победой над Векич Даяна справилась с бывшей первой ракеткой мира Анжелик Кербер.

Ястремская в полуфинале Аделаиды сыграет с 12-й ракеткой мира Ариной Соболенко. Во втором матче 1/2 финала лидер рейтинга WTA Эшли Барти проведет матч с Даниэль-Роуз Коллинс.

Если Даяна Ястремская станет чемпионкой Adelaide International, то дебютирует в топ-20.