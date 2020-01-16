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Ястремская в Аделаиде оформила два личных рекорда

Теннис
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Даяна ударно начала 2020 год.

Ястремская в Аделаиде оформила два личных рекорда
Новина українською

Вторая ракетка украинка после сегодняшней победы над Донной Векич (6:4, 6:3) впервые в карьере вышла в полуфинал на турнире категории WTA Premier.

Также Ястремская впервые в рамках одного турнира обыграла двух соперниц из топ-20 мирового рейтинга. Перед победой над Векич Даяна справилась с бывшей первой ракеткой мира Анжелик Кербер.

Ястремская в полуфинале Аделаиды сыграет с 12-й ракеткой мира Ариной Соболенко. Во втором матче 1/2 финала лидер рейтинга WTA Эшли Барти проведет матч с Даниэль-Роуз Коллинс.

Если Даяна Ястремская станет чемпионкой Adelaide International, то дебютирует в топ-20.

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В статье: Даяна Ястремская
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