Стаховский прокомментировал поражение на Australian Open

Украинец Сергей Стаховский прокомментировал своё поражение во втором круге квалификации Australian Open.

"Что сказать – соперник прыгнул выше головы... Плюс не на руку сыграли погодные условия, точнее я бы их назвал плачевными для себя – холодно с приличным ветром".

- Как переносишь поражения относительно себя самого 10-летней давности и какой отпечаток оставило конкретно нынешнее, когда соперник показывает лучшее, на что он способен?

-"Так сразу и не вспомню, с кем здесь встречался 10 лет назад. С возрастом, разумеется, неудачи переносятся легче. И все же отпечаток остается, когда ведешь сет и брейк... Кроме погодных условий, подвели некоторые технические нюансы. По факту – неплохой матч. Не скажу, что я сыграл катастрофично. Скорее, Табило провел сверхклассный для себя поединок. Для него все сложилось удачно. Так бывает..."