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Стаховский прокомментировал поражение на Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Теннисист считает, что провел неплохой матч

Стаховский прокомментировал поражение на Australian Open
Новина українською

Украинец Сергей Стаховский прокомментировал своё поражение во втором круге квалификации Australian Open.

"Что сказать – соперник прыгнул выше головы... Плюс не на руку сыграли погодные условия, точнее я бы их назвал плачевными для себя – холодно с приличным ветром".

- Как переносишь поражения относительно себя самого 10-летней давности и какой отпечаток оставило конкретно нынешнее, когда соперник показывает лучшее, на что он способен?

-"Так сразу и не вспомню, с кем здесь встречался 10 лет назад. С возрастом, разумеется, неудачи переносятся легче. И все же отпечаток остается, когда ведешь сет и брейк... Кроме погодных условий, подвели некоторые технические нюансы. По факту – неплохой матч. Не скажу, что я сыграл катастрофично. Скорее, Табило провел сверхклассный для себя поединок. Для него все сложилось удачно. Так бывает..."

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В статье: Australian Open Сергей Стаховский
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