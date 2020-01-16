Завацкая: Сетка у меня непростая

Украинка Катарина Завацкая (107-я ракетка мира) в первом круге квалификации в трех сетах сломила сопротивление китаянки Ма Шуйю (240), протиснувшейся в квалификацию Australian Open последней из списка альтернативы, – 6:3, 0:6, 6:2.

После матча четвертая ракетка страны ответила на вопросы XSPORT.ua в экспресс-интервью.

– Победа досталась в борьбе, которую я и навязала сопернице. Настраивалась на терпеливый теннис. Он и стал ключом, открывшим дверь во второй круг квалификации.

Как на тебя повлиял нолик во втором сете?

Неприятно, ведь я не часто проигрываю с таким счетом. Впрочем, вряд ли сильно повлиял, ведь я особо не зацикливалась на этом. У китаянки такой теннис: попадет или не попадет. И во второй партии у нее все попадало. А я еще и поджалась немного, давая ей больше вариантов мне забить. При 0:4 решила уже не тратить все силы на защиту, а просто настроиться на третий сет и сломать ей ритм. Что в итоге и получилось.

Как поменялась чистота воздуха после дня непрерывных дождей?

Погода во время моего матча была отличной. Конечно, если не брать во внимание ветер. Воздух – чище, да и голова уже болела не так, как в предыдущие дни. Не в последнюю очередь по этой причине я провела хороший матч.

Лишний день паузы из-за дождей, отменивший игровой день накануне, пошел в плюс или не оказал никакого влияния перед стартом?

Еще как оказал! Однозначно пошел в плюс, потому что вчера до матча то ли из-за воздуха, то ли из-за пищи, у меня дико разболелся живот. Я очень разволновалась, что выйду не стопроцентной. И тут – пошел дождь. Словом, мне повезло, так как чувство дискомфорта в животе не покидало меня до самого вечера.

Следующий соперник – американка Сашия Виккери (151-я в мире) – довольно опасная теннисистка. И вообще твоя ячейка собрала слишком крепкую компанию как для одной разыгрываемой путевки. Согласна?

Соглашусь, сетка непростая. Но уже как есть – стараюсь об этом не думать. Тренер подготовит мне информацию о Виккери, но я в себя верю и, думаю, игра пойдет еще увереннее с моей стороны, так как она станет уже второй на турнире. Стартовый поединок дает возможность прибиться, привыкнуть к кортам, что добавлю в собственный плюс.