Лопатецкая: Хотелось бы встретиться со Свитолиной на Australian Open

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая победила в свем первом матче на турнирах Большого Шлема.

"Начало матча вышло немного напряженным для меня, стартовые очки были непростыми. Но я довольна тем, как сумела справиться с этим напряжением сегодня.

Мое колено сегодня в порядке, посмотрим как будет завтра. Я не чувствую боли и думаю я хорошо поработала. Но я также понимаю, что мне предстоит еще длинный путь к полноценному восстановлению, сейчас я использую защиту для колена на корте.

Какие у меня цели на этот год? Только одна - хорошо себя чувствовать. Я не хочу сейчас думать ни о чем другом, я просто хочу играть, не сталкиваясь с тем, что произошло. Никогда, никогда больше".

Также Лопатецкая ответила на вопрос о том, как проходило ее восстановление после операции

"Нужно признать, что это было очень сложно. Это было межсезонье, которому не было конца. Когда я вышла на корт, через два месяца после операции, то мне казалось, что я маленькая девочка, которая первый раз играет в теннис. У меня было несколько моментов, когда я спрашивала себя, смогу ли я играть снова в теннис на высоком уровне? Это были дни, которые я проводила по кругу между кортом и спортзалом. Сейчас я очень рада, что все это позади и я выиграла свой первый матч на турнирах Большого Шлема".

Журналисты попросили Дарью рассказать о том, как ей помогла с операцией первая ракетка Украины Элина Свитолина

"Она сама связалась с моей мамой, после того, как увидела объявление сделанное моей сестрой. Я до сих пор не знаю, что сказать, кроме того, что я буду вечно благодарна ей за эту помощь. Это был очень сложный момент для всей нашей семьи и она пришла к нам на помощь, несмотря на то, что мы даже не знакомы и никогда лично не общались. Мне пока так и не удалось встретиться с ней лично и я надеюсь, что получится это сделать здесь, пока я на Australian Open".