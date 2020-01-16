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Федерер, Джокович и Надаль провели первые тренировки на кортах Australian Open
Турнир стартует уже 20 января
Лучшие теннисисты мира провели первые тренировки на кортах Мельбурна.
Напомним, что уже 20 января стартует Открытый чемпионат Австралии — 2020.
На центральных стадионах соревнований уже потренировались Наоми Осака, Рафаэль Надаль, Серена Уильямс, Винус Уильямс, Каролина Возняцки, Каролина Плишкова, Новак Джокович, Роджер Федерер и Петра Квитова.
Действующими чемпионами соревнований в одиночных разрядах являются Новак Джокович, обыгравший в финале Рафаэля Надаля, и Наоми Осака, победившая в решающем матче Петру Квитову.
Открытый чемпионат Австралии — 2020 будет проходить с 20 января по 2 февраля.