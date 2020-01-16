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Федерер, Джокович и Надаль провели первые тренировки на кортах Australian Open

Теннис
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Турнир стартует уже 20 января

Федерер, Джокович и Надаль провели первые тренировки на кортах Australian Open
Новина українською

Лучшие теннисисты мира провели первые тренировки на кортах Мельбурна.

Напомним, что уже 20 января стартует Открытый чемпионат Австралии — 2020.

На центральных стадионах соревнований уже потренировались Наоми Осака, Рафаэль Надаль, Серена Уильямс, Винус Уильямс, Каролина Возняцки, Каролина Плишкова, Новак Джокович, Роджер Федерер и Петра Квитова.

Действующими чемпионами соревнований в одиночных разрядах являются Новак Джокович, обыгравший в финале Рафаэля Надаля, и Наоми Осака, победившая в решающем матче Петру Квитову.

Открытый чемпионат Австралии — 2020 будет проходить с 20 января по 2 февраля.

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В статье: Новак Джокович Роджер Федерер Рафаэль Надаль Серена Уильямс Наоми Осака
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