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Директор Australian Open прокомментировал слухи об отмене турнира

Теннис
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Директор Australian Open прокомментировал слухи об отмене турнира
Новина українською

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили выразил уверенность в том, что лесные пожары не помешают проведению соревнований. В связи с пожарами в Австралии многие игроки жалуются на проблемы с дыханием и качество воздуха.

"Ходит много слухов о том, что Australian Open не состоится или начнётся позже. Но Australian Open уже идёт.

Вопрос качества воздуха очень сложный, влияет много факторов. Есть много различных показателей, разные сайты и приложения дают разную оценку. Но важно доверять советам медиков и экспертов, которые анализируют ситуацию каждый день. Здоровье и благополучие игроков — приоритет для нас", — приводит слова Тили BBC.

Матчи основной сетки начнутся 20 января.

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В статье: Australian Open Крейг Тили
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