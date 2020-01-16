Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ястремская: У меня высокие цели и ожидания от турнира
Украинка рассказала о своих ожиданиях
Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась мыслями о предстоящем Открытом чемпионате Австралии.
"У меня высокие цели и ожидания от турнира, но нужно быть реалисткой и идти от матча к матчу. Горжусь тем, что отлично поработала в межсезонье — я концентрировалась на каждой тренировке и показывала одиноково хороший уровень на них. Удерживать один и тот же уровень и было моей целью на межсезонье", — цитирует 19-летнюю Даяну официальный сайт соревнований в Аделаиде.
Лучшим результатом Ястремской на Открытом чемпионате Австралии является выход в третий раунд, который она оформила в 2019 году.