Завацкая и Лопатецкая вылетели с Australian Open

Катарина Завацкая в затяжном трехсетовом матче проиграла 151-й ракетке мира Сачия Викери. В решающей партии украинка при счете 1:4 выиграла три гейма подряд, но в 10-м гейме под ноль провалила защиту своей подачи и вылетела с турнира.

Дарья Лопатецкая в 1/2 финала не смогла на равных побороться с 10-й сеяной Кэти Макналли. Украинка проиграла шесть геймов на своей подаче и сделала два брейка.

Завацкая и Лопатецкая за выступление в квалификации Australian Open заработали по 32,5 тысяч австралийских долларов и по 8 очков в рейтинг WTA.

Australian Open. Квалификация. Женщины. 1/2 финала

Кэти Макналли (США, 10) – Дарья Лопатецкая (Украина) – 6:2, 6:3

Катарина Завацкая (Украина, 4) – Сачия Викери (США) – 4:6, 7:5, 4:6

Ранее UA-Футбол сообщал, что в финал квалификации Australian Open не смог выйти и Сергей Стаховский.