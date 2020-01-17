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Завацкая и Лопатецкая вылетели с Australian Open

Теннис
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Украинки досрочно завершили борьбу за места в основной сетке.

Завацкая и Лопатецкая вылетели с Australian Open
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Катарина Завацкая в затяжном трехсетовом матче проиграла 151-й ракетке мира Сачия Викери. В решающей партии украинка при счете 1:4 выиграла три гейма подряд, но в 10-м гейме под ноль провалила защиту своей подачи и вылетела с турнира.

Дарья Лопатецкая в 1/2 финала не смогла на равных побороться с 10-й сеяной Кэти Макналли. Украинка проиграла шесть геймов на своей подаче и сделала два брейка.

Завацкая и Лопатецкая за выступление в квалификации Australian Open заработали по 32,5 тысяч австралийских долларов и по 8 очков в рейтинг WTA.

Australian Open. Квалификация. Женщины. 1/2 финала

Кэти Макналли (США, 10) – Дарья Лопатецкая (Украина) – 6:2, 6:3

Катарина Завацкая (Украина, 4) – Сачия Викери (США) – 4:6, 7:5, 4:6

Ранее UA-Футбол сообщал, что в финал квалификации Australian Open не смог выйти и Сергей Стаховский.

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В статье: Australian Open Дарья Лопатецкая Катарина Завацкая
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