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Надежда Киченок поспорит за титул в Хобарте

Теннис
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Украинка вышла в финал парного турнира категории WTA International.

Надежда Киченок поспорит за титул в Хобарте
Новина українською

В дуэте с титулованной Саней Мирза Киченок в полуфинале Hobart International обыграла Мари Боузкову и Тамару Зиданшек (7:6, 6:2).

Первый сет Киченок и Мирза забрали на тайбрейке, а во второй партии добили соперниц тремя результативными геймами на приеме.

За титул в Хобарте Киченок и Мирза поспорят с китаянками Пэн Шуай и Чжан Шуай, которые вышли в финал без борьбы.

Надежда Киченок в 11-м финале в карьере поспорит за свой 5-й титул. В последний раз на уровне WTA украинка побеждала в ноябре 2018 года, когда вместе с сестрой стала чемпионкой WTA Elite Trophy в Чжухае.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Даяна Ястремская пробилась в финал турнира в Аделаиде.

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В статье: Надежда Киченок Саня Мирза
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