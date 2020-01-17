Ястремская в финале Аделаиды сыграет с первой ракеткой мира

Ястремская в полуфинале турнира в двух сетах остановила 12-ю ракетку мира Арину Соболенко (6:4, 7:6), а ее соперница по решающему матчу определялась в поединке между Эшли Барти и Даниэль-Роуз Коллинс.

Первой ракетке мира пришлось приложить максимум усилий, чтобы выбить крепкую американку. Барти выиграла в трех сетах за 1 час и 52 минуты (3:6, 6:1, 7:6)

Барти и Ястремская в финале Adelaide International проведут второй очный матч. Впервые теннисистки сыграли в прошлом году в Майами – 6:4, 6:1 в пользу австралийки.

Ястремская попытается одержать свою вторую в карьере победу над теннисисткой из топ-10. Впервые Даяне это удалось в конце прошлого сезона в Ухане в матче со второй ракеткой мира Каролиной Плишковой.

Финал в Аделаиде станет для Ястремской четвертым в карьере и первым на турнире категории Premier. Ранее Даяна становилась чемпионкой в Гонконге, Хуахине и Страсбурге.

Чемпионка турнира в Аделаиде заберет чек на 146 тысяч долларов и заработает 470 очков в рейтинг WTA. Финалистке достанутся 78 тысяч долларов и 305 очков.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в финале парного турнира в Хобарте сыграет теннисистка из Украины.