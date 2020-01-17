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Маррей пропустит два турнира из-за травмы

Теннис
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Теннисист вернется на корт в конце февраля или в начале марта

Маррей пропустит два турнира из-за травмы
Новина українською

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей из-за травмы не сможет сыграть на турнирах в Монпелье и Роттердаме.

32-летний спортсмен находится в лазарете с ноября 2019 года. Ранее ожидалось, что в следующем месяце Маррей вернётся на корт.

"Не хочу торопиться и устанавливать какие-то сроки восстановления. Я не смогу сыграть в феврале в Монпелье и Роттердаме. Буду прислушиваться к своему организму. Вернусь на корт, когда наступит время", — приводит слова Маррея ВВС.

Маррей в прошедшем сезоне выиграл турнир в Антверпене (Бельгия). В финальном матче он со счётом 3:6, 6:4, 6:4 одержал волевую победу над четвёртой ракеткой соревнований швейцарцем Стэном Вавринкой. Этот титул стал 46-м в одиночном разряде и первым с марта 2017 года, когда британец первенствовал в Дубае.

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В статье: Энди Маррей
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