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Эшли Барти - о матче с Ястремской: Даяна – уникальный атакующий игрок

Теннис
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Эшли Барти - о матче с Ястремской: Даяна – уникальный атакующий игрок
Новина українською

Лидер мирового рейтинга Эшли Барти поделилась ожиданиями от предстоящего финала на турнире в Аделаиде, где её соперницей станет украинка Даяна Ястремская.

"Надеюсь, с третьего раза мне повезет дома. Мне нужно быть максимально подготовленной к решающему матчу.

С нетерпением жду финала. Даяна – уникальный атакующий игрок, как и Коллинс. Она старается находится в корте и жаждет перехватить инициативу в розыгрыше. Это ее любимый стиль игры.

Последние два года я близко подходила к выигрышу домашнего титула, но в обоих финалах, где я показала себя хорошо, выиграть не получилось. Стоит отметим, что проигрывала я действительно сильным соперницам", – сказала Барти.

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В статье: Даяна Ястремская Эшли Барти
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