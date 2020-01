Даяна Ястремская vs первая ракетка мира. Анонс финала в Аделаиде

Сотрудничество с Сашей Бажиным уже на второй неделе сезона принесло Ястремской первые плоды – Даяна в Аделаиде с тремя победами над теннисистками из топ-20 впервые в карьере дошла до финала категории Premier и в 19 лет вплотную подобралась к тому, чтобы стать третьей теннисисткой в истории Украины в топ-20 после Элины Свитолиной и Алены Бондаренко.

Путь к финалу

Эшли Барти на старте своего первого сезона в статусе лидера мирового рейтинга не впечатляет – в Брисбене чемпионка Ролан Гаррос и Итогового турнира сразу же проиграла Дженнифер Брэди, а в Аделаиде испытала большие проблемы в матчах с Анастасией Павлюченковой (4:6, 6:3, 7:5) и Даниэль-Роуз Коллинс (3:6, 6:1, 7:6). Маркету Вондроушову в 1/4 финала первая сеяная выбила в двух партиях (6:3, 6:3), но при этом выиграла только 64% очков на первой подаче и допустила 7 брейк-поинтов.

На фоне Барти Даяна Ястремская на одном дыхании пролетела к финалу, а ведь турнирная сетка у одесситки была сложнее. Тем не менее, в матчах с Тимеей Бабош (7:5, 6:3), Анжелик Кербер (6:3, 2:0, отказ немки), Донной Векич (6:4, 6:3) и Ариной Соболенко (6:4, 6:3) Ястремская не проиграла ни одного сета, и только в противостоянии с Кербер показатель эффективности ее первой подачи опустился ниже 75%.

1st Premier-level final ????



The only teenager in the women's draw @D_Yastremska drives on to face Barty or Collins...#AdelaideTennis pic.twitter.com/ncSRBqdgq1