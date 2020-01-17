Даяна Ястремская vs первая ракетка мира. Анонс финала в Аделаиде

Сотрудничество с Сашей Бажиным уже на второй неделе сезона принесло Ястремской первые плоды – Даяна в Аделаиде с тремя победами над теннисистками из топ-20 впервые в карьере дошла до финала категории Premier и в 19 лет вплотную подобралась к тому, чтобы стать третьей теннисисткой в истории Украины в топ-20 после Элины Свитолиной и Алены Бондаренко.

Путь к финалу

Эшли Барти на старте своего первого сезона в статусе лидера мирового рейтинга не впечатляет – в Брисбене чемпионка Ролан Гаррос и Итогового турнира сразу же проиграла Дженнифер Брэди, а в Аделаиде испытала большие проблемы в матчах с Анастасией Павлюченковой (4:6, 6:3, 7:5) и Даниэль-Роуз Коллинс (3:6, 6:1, 7:6). Маркету Вондроушову в 1/4 финала первая сеяная выбила в двух партиях (6:3, 6:3), но при этом выиграла только 64% очков на первой подаче и допустила 7 брейк-поинтов.

На фоне Барти Даяна Ястремская на одном дыхании пролетела к финалу, а ведь турнирная сетка у одесситки была сложнее. Тем не менее, в матчах с Тимеей Бабош (7:5, 6:3), Анжелик Кербер (6:3, 2:0, отказ немки), Донной Векич (6:4, 6:3) и Ариной Соболенко (6:4, 6:3) Ястремская не проиграла ни одного сета, и только в противостоянии с Кербер показатель эффективности ее первой подачи опустился ниже 75%.

1st Premier-level final ????



The only teenager in the women's draw @D_Yastremska drives on to face Barty or Collins...#AdelaideTennis pic.twitter.com/ncSRBqdgq1 — Adelaide International (@AdelaideTennis) 17 января 2020 г.

Как играли раньше?

Единственный очный матч между финалистками Аделаиды состоялся в марте прошлого года во втором круге Miami Open. Барти выиграла в двух сетах за 1 час и 5 минут (6:4, 6:1).

Что можно сказать о той игре? Все было решено в концовке первого сета, когда при счете 4:4 Ястремская не реализовала двойной скрытый сет-бол, а затем провалила защиту своей подачи. Упустив стартовую партию, Даяна моментально сникла и свой следующий мяч выиграла только при счете 0:3. С преимуществом в два брейка Барти без особых проблем довела матч до победной точки и сделала еще один шаг к на тот момент крупнейшему титулу в карьере.

Ключевые факты финала

- Ястремская имеет 100-процентный показатель побед в финалах категории WTA. На счету украинки титулы в Гонконге, Хуахине и Страсбурге.

- Барти второй финал подряд сыграет против украинки. В ноябре прошлого года Эшли в финале Итогового турнира остановила Элину Свитолину (6:4, 6:3).

- У Барти негативный баланс побед/поражений с теннисистками из Украины (6/7). 5 из 7 поражений первой ракетке мира нанесла Свитолина.

- Ястремская выиграла 6 из 8 матчей против теннисисток из Австралии. В прошлом сезоне Даяна дважды обыграла Саманту Стосур, но по разу уступила Барти и Дарье Гавриловой.

- Барти в матче с Ястремской попробует с третьей попытки оформить первый титул на родной земле. В 2018-2019 годах Эшли проигрывала Анжелик Кербер и Петре Квитовой в решающих матчах Sydney International.

- Ястремская в матче с Барти впервые разделит корт с первой ракеткой мира. Осенью прошлого года Даяна в Ухане обыграла №2 мирового рейтинга Каролину Плишкову.

- Победительница финала в Аделаиде в обновленной Чемпионской гонке WTA будет уступать только Плишковой.

Слова перед финалом

Даяна Ястремская: «Очень счастлива попасть в мой первый финал Premier. Я просто очень рада быть в финале в новом сезоне. Это действительно приятно. Я просто пытаюсь играть в свою игру, и это работает. Я не так далеко от топ-20, поэтому чувствую, что играю на уровне лучших игроков».

Эшли Барти: «Ястремская – уникальная атакующая теннисистка. Она постоянно пытается перехватить инициативу. Это любимый стиль ее тенниса. Мне очень важно следовать плану на игру и не отдавать инициативу».

Финальный матч турнира Premier в Аделаиде между Эшли Барти и Даяной Ястремской начнется 18 января не ранее 08:00 по Киеву. Все подробности поединка будут оперативно доступны в текстовой трансляции на UA-Футбол.