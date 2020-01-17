Ястремская – Барти. Текстовая трансляция финала в Аделаиде. LIVE

Даяна Ястремская впервые в карьере дошла до финала на турнире WTA Premier, где ее ждет встреча с лучшей теннисисткой 2019 года и действующей первой ракеткой мира Эшли Барти.

Ястремская поспорит за четвертый титул в карьере и место в топ-20 мирового рейтинга. Барти может завоевать свой восьмой титул на уровне WTA-тура.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ястремская в Аделаиде установила два личных рекорда.

Также читайте превью финального матча в Аделаиде между Ястремской и Барти.

Ястремская – Барти онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол прямо в этой новости, ниже. Начало матча – не ранее 08:00 по киевскому времени.