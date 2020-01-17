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Ястремская – Барти. Текстовая трансляция финала в Аделаиде. LIVE

Теннис
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Украинка играет с первой ракеткой мира.

Ястремская – Барти. Текстовая трансляция финала в Аделаиде. LIVE
Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

Даяна Ястремская впервые в карьере дошла до финала на турнире WTA Premier, где ее ждет встреча с лучшей теннисисткой 2019 года и действующей первой ракеткой мира Эшли Барти.

Ястремская поспорит за четвертый титул в карьере и место в топ-20 мирового рейтинга. Барти может завоевать свой восьмой титул на уровне WTA-тура.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ястремская в Аделаиде установила два личных рекорда.

Также читайте превью финального матча в Аделаиде между Ястремской и Барти.

Ястремская – Барти онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол прямо в этой новости, ниже. Начало матча – не ранее 08:00 по киевскому времени.

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В статье: Даяна Ястремская Эшли Барти теннис онлайн
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