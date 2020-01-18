Ястремская проигрывает Барти в финале турнира Аделаиды

Украинская теннисистка, 24-я ракетка планеты Даяна Ястремская уступает в финале турнира в Аделаиде (Австралия) первой ракетке планеты, местной теннисистке Эшли Барти. Счет встречи 2-0 (6-2; 7-5) в пользу австралийки.

Обе теннисистки очень уверенно начали матч. Сначала под ноль свой гейм взяла Ястремская, тем самым ответила Барти. Однако уже следующий розыгрыш завершился для австралийки брейком и она повела в счете. Эшли на протяжении всего сета неплохо удавались первые подачи, в то время как у Даяны этот компонент постоянно страдал, и двойные ошибки давали о себе знать. При счете 4-2 Барти сделала еще один брейк и подала на сет, сыграв менее 30 минут.

Вторая партия началась так же неудачно для украинки, которая сразу же проиграла свою подачу. Ужасная ситуация сложилась на тот момент по невынужденных ошибках - у нашей теннисистки их было двенадцать, в то время как у австралийки только одна. При счете 1-2 украинка сумела сделать брейк и сравнять счет, а взяв свою следующую подачу даже повести в игре. При счете 4-3 у Ястремской был реальный шанс выйти на подачу на сет, но украинка не смогла реализовать два брейка и позволила сопернице уравнять ситуацию. Даяна с проблемами взяла свой следующий гейм, Барти также забрала свое. Дальше все пошло куда быстрее, Ястремская проиграла в сухую свою подачу и не сумела зацепиться на гейме соперницы.

Для Ястремской этот финал стал четвертым в карьере. Ранее она побеждала на турнирах в Хуа Хин, Страсбурге (2019) и в Гонконге (2018).

После этого матча Ястремская станет 21-ой ракеткой мира, а Барти сохранит лидерство в рейтинге, оторвавшись он Каролины Плишковой (WTA №2) на более чем 2000 очков.

Adelaide International - Premier

Аделаида, Австралия

13-18 января

Хард

Призовой фонд: 848 тыс. $

Финал

Эшли Барти (Австралия) (WTA №1) - Даяна Ястремская (Украина) (WTA №24)

2 - 0 (6-2; 7-5)