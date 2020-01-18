Ястремская о турнире в Аделаиде: Мне очень здесь понравилось, я обожаю Австралию

Украинская теннисистка, 24-я ракетка планеты Даяна Ястремская поделилась впечатлениями от финального матча турнира в австралийской Аделаиде против первой ракетки мира Эшли Барти. Ее слова цитирует официальный сайт турнира:

"В первую очередь, хочу поздравить Эшли с победой. Это был отличный турнир и для меня было удовольствием сыграть с первой ракеткой мира. Я желаю тебе удачи в Мельбурне и, надеюсь, мы сыграем друг с другом еще много-много раз.

Также хочу поблагодарить свою команду. Это не победа, но это только начало. Спасибо всем за поддержку, конечно, вы больше поддерживали Эшли, но я все понимаю. Мне очень понравилось здесь, я обожаю Австралию, спасибо большое, это был отличный турнир", - сказала Даяна.

Отметим, что уже в понедельник, 20 января украинская теннисистка поднимется на 21-ю позицию в мировом рейтинге.