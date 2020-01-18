Тренер Ястремской: Это не тот результат, на который мы надеялись, но хорошее начало

Тренер украинской теннисистки Дайаны Ястремской (WTA №24) Саша Бажин прокомментировал выступление своей подопечной в финале турнира в Аделаиде (Австралия). Соответствующий комментарий он разместил на своей официальной странице в Instagram:

"Это не результат, на который мы надеялись, но хорошее начало нового сезона и доказательство того, что мы движемся в правильном направлении.

Поздравляю Эшли с отличным матчем, она номер 1 заслуженно. Вы или выигрываете, или учитесь, и сегодня мы чему-то научились"

Напомним, что ранее Даяна Ястремская прокомментировала свое выступление на турнире.