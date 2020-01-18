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Тренер Ястремской: Это не тот результат, на который мы надеялись, но хорошее начало

Теннис
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Комментарий специалиста

Тренер Ястремской: Это не тот результат, на который мы надеялись, но хорошее начало
UA-Футбол
Новина українською

Тренер украинской теннисистки Дайаны Ястремской (WTA №24) Саша Бажин прокомментировал выступление своей подопечной в финале турнира в Аделаиде (Австралия). Соответствующий комментарий он разместил на своей официальной странице в Instagram:

"Это не результат, на который мы надеялись, но хорошее начало нового сезона и доказательство того, что мы движемся в правильном направлении.

Поздравляю Эшли с отличным матчем, она номер 1 заслуженно. Вы или выигрываете, или учитесь, и сегодня мы чему-то научились"

Напомним, что ранее Даяна Ястремская прокомментировала свое выступление на турнире.

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В статье: Даяна Ястремская Саша Бажин
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