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Тренер Ястремской: Это не тот результат, на который мы надеялись, но хорошее начало
Комментарий специалиста
Тренер украинской теннисистки Дайаны Ястремской (WTA №24) Саша Бажин прокомментировал выступление своей подопечной в финале турнира в Аделаиде (Австралия). Соответствующий комментарий он разместил на своей официальной странице в Instagram:
"Это не результат, на который мы надеялись, но хорошее начало нового сезона и доказательство того, что мы движемся в правильном направлении.
Поздравляю Эшли с отличным матчем, она номер 1 заслуженно. Вы или выигрываете, или учитесь, и сегодня мы чему-то научились"
Not the outcome we were hoping for but a good start into the new season and proof we are moving into the right direction. Congrats to Ash for a great match, she’s the number 1 for a reason. You win or you learn and today we learned something. #teamDY #yonex #Wta #tennis
Напомним, что ранее Даяна Ястремская прокомментировала свое выступление на турнире.