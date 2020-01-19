Эшли Барти: Я чувствую, что отлично готова, у меня хорошее настроение и я счастлива

Австралийская теннисистка, первая ракетка планеты Эшли Барти прокомментировала победу в Аделаиде и рассказала о подготовке к Australian Open. Ее слова цитирует WTA:

"Безусловно, победа в Аделаиде - идеальная подготовка. Но я чувствую, что хорошо готова, независимо от того, выиграла я титул на прошлой неделе или нет. Я счастлива, здорова. Приезжаю на первый "Большой шлем" сезона с улыбкой на лице. О большем и просить нельзя..

Да, мое лицо везде. Уже самой надоело. Я пытаюсь извлечь максимум из возможности выступить в Австралии. Я люблю играть в Австралии. Люблю играть перед австралийскими болельщиками. Поэтому для меня не было бы смысла не использовать такую ​​возможность. У меня есть месяц в Австралии. Я хочу провести его как можно лучше.

Я не чувствую дополнительного давления, не читаю газет, не лезу туда, куда не нужно. Мы с командой просто стараемся показать максимум" - сказала Эшли.

Напомним, что ранее впечатлениями от турнира в Аделаиде поделилась украинка Даяна Ястремская.