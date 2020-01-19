Пять украинок стартуют на Australian Open. Анализ турнирной сетки и прогнозы

Элина Свитолина (25 лет, №5 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: 2013 – 1-й раунд, 2014 – 3-й раунд, 2015 – 3-й раунд, 2016 – 2-й раунд, 2017 – 3-й раунд, 2018 – 1/4 финала, 2019 – 1/4 финала

Цель: впервые дойти до полуфинала

Первая соперница: Кэти Бултер (Великобритания, № 317 рейтинга WTA)

Элина Свитолина второй сезон подряд приехала на Australian Open без полноценной проверки сил в боевых условиях. Как и в прошлом году, украинка в первом же матче проиграла в Брисбене, всего за 57 минут получив от Даниэль-Роуз Коллинс 1:6, 1:6. В 2019-м отсутствие побед в предшествующих Мельбурну турнирах не помешало украинке защитить очки за четвертьфинал, и мы рискнем предположить, что и в этом году Свитолина сумеет дойти до второй недели австралийского Шлема.

Первой ракетке Украины досталась не самая сложная четверть турнирной сетки. В первом раунде Свитолина сыграет с британкой Кэти Бултер, у которой лишь две победы в основе Шлемов и ни одного титула категории WTA. Теннисистка из Лестера из-за травмы спины пропустила вторую половину сезона, а после возвращения ничем не впечатлила на 25-тысячниках. Во втором круге Элина потенциально выходит на 62-ю ракетку мира Лорен Дэвис, которая в Мельбурне трижды доходила до 1/16 финала, но перед Australian Open запомнилась разве что выигранным сетом у Каролин Возняцки в Окленде.

Потенциальный реванш с Гарбинье Мугурусой за поражение на Ролан Гаррос в третьем раунде может и не состояться – испанка заболела в Хобарте и досрочно покинула последний турнир перед переездом в Мельбурн.

В 1/8 финала Свитолина может сыграть с 9-й сеяной Кики Бертенс или полуфиналисткой Ролан Гаррос Амандой Анисимовой. Бертенс никогда не была грозной силой на хардовых Шлемах (10-15), а потому фаворитом в паре потенциальных соперниц Элины смотрится 18-летняя Анисимова, которую в прошлом году на Australian Open в 4-м раунде смогла остановить только будущая финалистка Петра Квитова.

На бумаге вероятный матч 1/4 финала против второй сеяной Каролины Плишковой для Свитолиной выглядит перспективно. Элина выиграла у чешки четыре последних поединка, включая три матча на харде.

Прогноз: вылет в 1/4 финала

Даяна Ястремская (19 лет, № 21 рейтинга WTA)

История выступлений на турнире: 2019 – 3-й раунд

Цель: снова сыграть с Сереной Уильямс

Первая соперница: Кайа Юван (Словения, №126 рейтинга WTA)

На контрасте со Свитолиной Даяна Ястремская активно провела две последних недели перед стартом первого мэйджора сезона. Если в Брисбене задержаться не удалось (поражение от Кики Бертенс в 1-м раунде – 4:6, 6:1, 6:3), то в Аделаиде одесситка расцвела, обыграв трех соперниц из топ-20 на пути к крупнейшему финалу в карьере против первой ракетки мира Эшли Барти (2:6, 5:7).

Жребий в соперницы Ястремской на старте Australian Open определил победительницу квалификации Кайю Юван, с которой Даяна на взрослом уровне еще не пересекалась. У Юван только одна победа в основе Шлемов, а говорить о себе 19-летняя словенка заставила в прошлом году на Уимблдоне, когда взяла сет у Серены Уильямс. В общем, проходить Юван Ястремская обязана даже в свой плохой день.

Если все пойдет по плану, то матч второго круга Ястремская сыграет на одной из главных арен турнира, а наблюдать за этой игрой будет весь мир тенниса. Почему так? Все очень просто – украинка может завершить карьеру экс-первой ракетки мира и чемпионки Australian Open-2018 Каролин Возняцки. При всем уважении к датчанке, фаворитом этой встречи ее назвать сложно.

Также в одну четверть с Ястремской попали две экс-теннисистки из топ-5 Йоханна Конта и Каролин Гарсия, но самое сложное испытание Даяну может ожидать в матче четвертого раунда против Серены Уильямс. В прошлом году в третьем круге Australian Open украинка взяла у легендарной американки лишь три гейма (2:6, 1:6) и мило расплакалась после последнего мяча. В реванше было бы очень интересно сравнить, на какой уровень Ястремская поднялась спустя год после первого матча с Сереной.

Прогноз: 4-й раунд

Катерина Козлова (25 лет, №83 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: 2017 – 1-й раунд, 2018 – 1-й раунд, 2019 – 1-й раунд

Цель: дойти до второго раунда

Первая соперница: Присцилла Хон (Австралия, № 139 рейтинга WTA)

В резюме у Екатерины Козловой стоит грустный ноль в графе выигранных матчей в основной сетке Australian Open. Жребий преподнес теннисистке из Николаева превосходный шанс исправить это недоразумение – Козлова стартует в Мельбурне матчем с обладательницей wild card Присциллой Хон, у которой лишь одна победа в основе Шлемов и более чем скромный послужной список на турнирах WTА (6-20).

Козлова продуктивно провела первые недели сезона – в Хобарте Екатерина прошла путь от квалификации до боевого матча против Чжан Шуай (6:4, 1:6, 2:6) в 1/8 финала, а в Окленде оказала сопротивление Аманде Анисимовой (3:6, 4:6).

Все это позволяет рассчитывать на спокойную победу над Хон и выход на экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер, которая постепенно теряет статус топ-игрока и непроходимым барьером для Козловой прямо сейчас ее назвать сложно.

Прогноз: вылет во втором раунде

Леся Цуренко (30 лет, № 120 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: 2011 – 2-й раунд, 2012 – 2-й раунд, 2013 – 3-й раунд, 2014 – 1-й раунд, 2015 – 1-й раунд, 2016 – 1-й раунд, 2017 – 1-й раунд, 2018 – 2-й раунд, 2019 – 2-й раунд

Цель: дать бой Барти в первом раунде

Первая соперница: Эшли Барти (Австралия, № 1 рейтинга WTA)

Леся Цуренко преодолела последствия прошлогодней травмы локтя, но пропуск второй половины сезона негативно отразился на рейтинговом положении киевлянке. Последствия вылета из топ-100 настигли Цуренко уже на первом Шлеме сезона – что может быть хуже матча с первой ракеткой мира, да еще и на ее домашнем мэйджоре?

Но мы не будем отчаиваться, а взбодрим всех фанов украинского тенниса и Цуренко персонально тем фактом, что Леся два года назад в Брисбене вообще-то выиграла последний очный матч против Эшли Барти и сделала это весьма убедительно (6:3, 6:2).

Для Цуренко матч с первой сеяной на центральном корте Australian Open не будет чем-то новым. В 2016-м Леся в первом круге встречалась с Анжелик Кербер и вынудила немку провести на корте три сета (2:6, 7:5, 2:6).

Леся Цуренко получила уникальный шанс войти в историю мирового тенниса, ведь на Открытом чемпионате Австралии с 1979 года на старте турнира никому не удается обыграть лидера посева. И зная характер Цуренко, она как минимум организует для Барти жесткую проверку, а как максимум станет автором одного из крупнейших апсетов в истории турнира.

Прогноз: вылет в первом раунде

Катерина Бондаренко (33 года, №534 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: 2008 – 1-й раунд, 2009 – 3-й раунд, 2010 – 2-й раунд, 2011 – 1-й раунд, 2012 – 1-й раунд, 2016 – 3-й раунд, 2017 – 1-й раунд, 2018 – 3-й раунд

Цель: навязать борьбу Кики Бертенс во втором раунде

Первая соперница: Арина Родионова (Австралия, № 201 рейтинга WTA)

Екатерина Бондаренко спустя два года по защищенному рейтингу возвращается в основу турнира Большого шлема. Символично, что произойдет это в Мельбурне, где украинка добыла главную победу своей карьеры, став вместе с сестрой Аленой в 2008 году чемпионкой Australian Open в парном разряде.

Бондаренко на первой неделе года в Шэньчжэне добралась до четвертьфинала, обыграв в том числе и 40-ю ракетку мира Чжан Шуай. Екатерина в каждом матче испытывала большие проблемы на своей подаче, но при этом отыграла 25 из 30 брейк-поинтов. С характером у землячки нынешнего президента Украины всегда был порядок.

На первый взгляд Бондаренко повезло со жребием, однако не все так просто. 201-я ракетка мира Арина Родионова впечатлила в Аделаиде, обыграв Карлу Суарес-Наварро, Анастасию Потапову и Слоан Стивенс. Матч между Бондаренко и Родионовой обещает быть затяжным и очень эмоциональным.

Если Бондаренко пройдет австралийку, то может сыграть с Кики Бертенс, о слабостях которой на хардовых мэйджорах мы уже вспоминали.

Прогноз: поражение во втором раунде

Краткий гид по турниру

Женщины

Полная турнирная сетка женского одиночного разряда

Фавориты: Серена Уильямс, Эшли Барти, Наоми Осака, Каролина Плишкова.

«Темные лошадки»: Элина Свитолина, София Кенин, Маркета Вондроушова, Даниэль Коллинс, Даяна Ястремская, Элиза Мертенс.

Украинки: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катерина Бондаренко.

«Must watch» в первом раунде: Эшли Барти – Леся Цуренко, Мэдисон Киз – Дарья Касаткина, Анастасия Потапова – Серена Уильямс, Карла Суарес-Наварро – Арина Соболенко, Донна Векич – Мария Шарапова, Маркета Вондроушова – Светлана Кузнецова, Кристина Младенович – Каролина Плишкова.

Потенциальные пары 1/4 финала (версия UA-Футбол)

Эшли Барти (Австралия, 1) – Петра Квитова (Чехия, 7)

Наоми Осака (Япония, 3) – Серена Уильямс (США, 8)

Белинда Бенчич (Швейцария, 6)/Арина Соболенко (Беларусь, 11) – Симона Халеп (Румыния, 4)

Элина Свитолина (Украина, 5)/Кики Бертенс (Нидерланды, 9) – Каролина Плишкова (Чехия, 2)

Мужчины

Полная турнирная сетка мужского одиночного разряда

Фавориты: Новак Джокович, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Даниил Медведев, Стефанос Циципас.

«Темные лошадки»: Ник Кирьос, Андрей Рублев, Денис Шаповалов, Григор Димитров, Роберто Баутиста-Агут.

Украинцы: –

«Must watch» в первом раунде: Даниил Медведев – Фрэнсис Тиафо, Давид Гоффен – Жереми Шарди, Райлли Опелка – Фабио Фоньини, Стив Джонсон – Роджер Федерер, Фелисиано Лопес – Роберто Баутиста-Агут, Ян-Леннард Штруфф – Новак Джокович.

Потенциальные пары 1/4 финала (версия UA-Футбол)

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Гаэль Монфис (Франция, 10)/Доминик Тим (Австрия, 5)

Даниил Медведев (Россия, 4) – Давид Гоффен (Бельгия, 11)/Андрей Рублев (Россия, 17)

Фабио Фоньини (Италия, 12) – Роджер Федерер (Швейцария, 3)

Стефанос Циципас (Греция, 6)/Роберто Баутиста-Агут (Испания, 9) – Новак Джокович (Сербия, 2)