Джонсон - Федерер. Прогноз на матч Australian Open

Australian Open 2020. Первый раунд

20 января. Мельбурн. "Род Лэйвер Арена". Третий запуск (начало не ранее 05:00 по Киеву)

Стив Джонсон (США, 81) - Роджер Федерер (Швейцария, 3)

Где смотреть - Евроспорт 1/2

Джонсон по ходу 2020-го уже успел принять участие в двух турнирах, выиграв титул в Бендиго вчера. Впрочем, на том челленджере и соперники были, мягко говоря, попроще. А на Большом шлеме американец фактически сразу попадает под каток. Для 30-летнего теннисиста достижением мог стать уже выход во второй круг турнира, однако, учитывая результаты жеребьёвки, тяжело будет рассчитывать даже на такой результат.

Федерер не провёл ни одного официального поединка со времён итогового турнира АТР, когда он в полуфинале уступил Циципасу. Легендарный швейцарец ранее уже анонсировал, что будет играть только в крупных турнирах: статус позволяет. Вряд ли можно относить Роджера к числу главных фаворитов нынешнего австралийского турнира, но этот факт однозначно не помешает ему самому и зрителям вновь получать наслаждение от действий великого на корте.

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Федерер - безусловный фаворит поединка. Букмекеры принимают достаточно низкие коэффициенты на то, что швейцарец выиграет встречу в трёх сетах. Однако не забываем, что для него это первый поединок в году, да и дистанция достаточно долгая, если рассчитывать добраться до поздних стадий, поэтому третья ракетка мира может играть в энергосберигающем режиме, дабы оставить силы для более важных сражений. Джонсону это может помочь избежать разгромного поражения. Но вряд ли чего-то большего.

Ставка: Джонсон с форой +8,5 за 1,77.