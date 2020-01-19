Элина Свитолина подогревает интригу вокруг Australian Open. Фото

Украинская теннисистка, пятая ракетка планеты Элина Свитолина призвала болельщиков быть готовыми к Открытому чемпионату Австралии. Соответствующее мотивирующее фото спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram:

"Все начинается. Сосредоточеность. @australianopen"

Напомним, что ранее UA-Футбол рассказывал о шансах и перспективах украинских теннисисток на Открытом Чемпионате Австралии.