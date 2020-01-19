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Элина Свитолина подогревает интригу вокруг Australian Open. Фото
Украинка готова
Украинская теннисистка, пятая ракетка планеты Элина Свитолина призвала болельщиков быть готовыми к Открытому чемпионату Австралии. Соответствующее мотивирующее фото спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram:
"Все начинается. Сосредоточеность. @australianopen"
Напомним, что ранее UA-Футбол рассказывал о шансах и перспективах украинских теннисисток на Открытом Чемпионате Австралии.
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