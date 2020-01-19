Штруфф - Джокович. Прогноз на матч Australian Open

Australian Open 2020. Первый раунд

20 января. Мельбурн. "Род Лэйвер Арена". Пятый запуск (начало не ранее 11:30 по Киеву)

Ян-Леннард Штруфф (Германия, 37) - Новак Джокович (Сербия, 2)

Где смотреть - Евроспорт 1/2

Штруфф, начиная с 2015 года, демонстрирует планомерный прогресс в результатах: 107 строчку рейтинга он променял на 63, несколько лет ходил в районе ТОП-50, а прошлый сезон завершил на 35 позиции. Понятно, что немца в его 29 уже не назовёшь звездой будущего, однако и своё место он знает хорошо. На старте 2020-го Ян-Леннард принял участие в составе сборной в АТР Cup, где прогнозируемо уступил Кирьосу, однако в двух последующих встречах - против грека Перволаракиса и канадца Оже Альяссима - не отдал ни сета. Смущает поражение 157 ракетке мира на турнире в Аделаиде несколько дней назад, но это может быть связано с желанием получить пару выходных перед Большим шлемом.

Джокович в первые недели нового сезона словно уже близок к своей идеальной форме. Ноле стал главным кузнецом победы своей сборной на АТР Cup, выиграв шесть встреч кряду: только канадец Шаповалов и россиянин Медведев смогли взять у серба по сету. В Мельбурн Новак приехал в качестве действующего победителя турнира, и этот фактор должен стать ещё одним подспорьем для второй ракетки мира на пути к восьмому титулу в Австралии.

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Можно сколько угодно выдавать комплименты для Штруффа и говорить о прогрессе игрока, но Джокович сейчас, похоже, в идеальных кондициях и ментально готов к покорению ещё одной вершины. Возможно, немец сможет затянуть отдельные розыгрыши или даже геймы, но вряд ли это станет проблемой для Джоковича, чтобы поскорее завершить поединок.

Ставка: тотал геймов меньше 27,5