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Чеккинато – Зверев. Прогноз на матч Australian Open

Теннис
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Марко Чеккинато – Александр Зверев: Прогноз и анонс матча ⋉ 21.01.2020 ⋊ Australian Open онлайн на UA-Футбол

Чеккинато – Зверев. Прогноз на матч Australian Open
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Australian Open 2020. Первый раунд

21 января. Мельбурн. "Маргарет Корт Арена". Начало не ранее 11:30 по Киеву

Марко Чеккинато (Италия, 76) – Александр Зверев (Германия, 7)

Где смотреть – Евроспорт 1/2

Александр Зверев с треском провалил старт сезона, проиграв на ATP Cup Алексу Де Минауру, Стефаносу Циципасу и Денису Шаповалову. Поставить точку в своей серии неудач талантливый немец может в матче первого круга Australian Open против Марко Чеккинато, того самого итальянца, который несколько лет назад сенсационно дошел до полуфинала на Ролан Гаррос.

Если бы в Мельбурне играли на грунте, мы бы не рискнули делать ставку на уверенную победу Зверева, но на харде у Александра есть все для комфортного старта на первом Шлеме сезона.

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Чеккинато на быстром покрытии откровенно не впечатляет – итальянец в прошлом сезоне выиграл на харде только 5 матчей из 14. В новом году его статистика не улучшилась – в Дохе и Окленде Марко отметился лишь одной победой.

Зверев даже при своих проблемах на подаче способен в каждом сете сделать как минимум по одному брейку, чего должно хватить для захода нашей ставки.

Ставка: Зверев с форой –7,5 за 1,84.

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Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Прогнозы Australian Open Александр Зверев Марко Чеккинато
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