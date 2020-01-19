Кайя Юван - Даяна Ястремская. Прогноз на матч Australian Open

Australian Open 2020. Первый раунд

20-е января. Мельбурн. Корт №8. Второй запуск (не ранее 7:30 по Киеву)

Кайя Юван (Словения, Q) - Даяна Ястремская (Украина, 23)

LIVE видеотрансляция – Eurosport Player

Даяна Ястремская четко обозначила задачи на 2020-й год – попасть в топ-20 мирового рейтинга и продвинуться в плоскости выступлений на Шлемах. Первую задачу юная украинка могла выполнить еще до начала первого в сезоне турнира из серии Grand Slam, однако проиграла в финале Аделаиды (первый для Даяны в истории выступлений на турнирах серии Premier) Эшли Барти. Обидно? Еще бы. С другой стороны, больше мотивации будет на Australian Open. Успешное выступление на австралийском Шлеме может помочь Ястремской поймать сразу двух зайцев.

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Сетка у Даяны вырисовывается сложная, но в первом раунде достался вполне проходимый соперник. Кайя Юван – победительница квалификации, 126-й номер мирового рейтинга. Ей, как и Даяне, 19 лет, но история выступлений на Шлемах – куда скромнее. Словенка может похвастаться лишь одной победой на турнирах подобного масштаба – на Уимблдоне-2019 в первом раунде над Кристиной Плишковой. Во втором круге того турнира, к слову, взяла первый сет (6:2) в противостоянии с самой Сереной Уильямс.

В этом матче все будет зависеть от Даяны Ястремской. По усредненному уровню тенниса украинка существенно превосходит соперницу, что и отражено в рейтинге. Главное для Даяны – справиться с эмоциями и не допускать невынужденные ошибки. Это почти удалось в Аделаиде. Почти, потому как в матче с Барти Ястремская снова бомбила территорию за линиями корта, особенно в первом сете.

Соперницы ранее никогда между собой не встречались. Букмекеры видят в Даяне Ястремской большого фаворита, и мы согласны с ними. Более того, делаем прогноз на победу украинки в двух сетах. И без тай-брейков.

Прогноз. Победа Ястремской в ​​двух сетах.

Ставка : индивидуальный тотал выигранных геймов 1 меньше 7,5 за 1,92.