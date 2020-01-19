Эшли Барти - Леся Цуренко. Прогноз на матч Australian Open

Australian Open 2020. Первый раунд

20 января. Мельбурн. "Род Лейвер Арена". Второй запуск (начало не ранее 10:00 по Киеву)

Эшли Барти (Австралия, 1) - Леся Цуренко (Украина, 120)

LIVE видеотрансляция – Eurosport 1/2

Это последствия потери рейтинга... Если раньше Леся Цуренко благодаря высоким позициям могла рассчитывать на более простых соперников на старте турнира, то сейчас придется стартовать сразу с худшего варианта – матчем против первой ракетки мира.

Конечно, для отдельных индивидуумов такой жребий был бы приемлемым, поскольку щекотал бы самолюбие и подталкивал бы к самообладанию. Но Леси было бы полезнее сначала сыграть против соперницы из весовой категории пониже, чтобы постепенно набирать темп. Это закономерно, если учитывать тот факт, что от начала августа месяца 2019-го года и до сих пор до недавнего времени вторая ракетка Украины провела лишь один матч.

Этот матч пришелся на турнир в Шеньчжене, где Цуренко в двух сетах отдала игру Элиз Мертенс (3:6, 3:6). Чего ждать в мате с Эшли Барти после такого долгого простоя, связанного с травмой, сказать сложно.

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Собственно, Леся Цуренко уже имеет опыт борьбы в первом раунде австралийского Мейджора с первой ракеткой мира. В 2016-м на центральном корте украинка дала бой будущей победительнице турнира Анжелик Кербер, зачехлив ракетку только после третьего сета. В 2019-м Леся в Австралии дошла до второго круга, а в 2018-м, к слову, прервала серию из четырех подряд вылетов в первом раунде на этом турнире. Максимальным же достижением Цуренко на открытом чемпионате Австралии является третий раунд в 2013-м году. Максимальное достижение на всех Шлемах – четвертьфинал US Open-2018.

А что Барти? Да все то же. Она сейчас лучшая в женском теннисе и попытается доказать это на Australian Open, где еще никогда не проходила дальше четвертьфинала в одиночном разряде. В этом году Эшли настроена и дальше гнуть свою линию, и уже имеет достижение: победа на турнире в Аделаиде – первая для австралийской теннисистки на австралийской земле. Ко второй начнет путь третьим в карьере очным матчем с Цуренко.

В двух предыдущих теннисистки обменялись уверенными победами 2:0. Барти выиграла в Акапулько в 2014-м, Цуренко – в Брисбене в 2018-м.

Прогноз. Несмотря на паритет в личных встречах, большим фаворитом матча является Эшли Барти. По понятным причинам. Леси Цуренко будет сложно зацепиться хотя бы за сет.

Ставка : победа Барти и тотал геймов меньше 20,5 за 1,46.