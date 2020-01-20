Australian Open. Федерер легко вышел во второй круг

Противостояние с 75-й ракеткой мира Стивом Джонсоном Роджер Федерер закрыл в трех сетах всего за 1 час и 24 минуты.

Швейцарец сделал пять брейков и допустил на своей подаче лишь один брейк-поинт. Также на счету Федерера 11 эйсов и 34 виннерса.

Федерер в 21-й раз подряд преодолел первый раунд на Открытом чемпионате Австралии и одержал 98-ю победу на кортах Мельбурна.

Следующим оппонентом шестикратного чемпиона Australian Open станет Кентен Гали или Филип Крайинович.

Australian Open. Мужчины. 1-й раунд

Стив Джонсон (США) – Роджер Федерер (Швейцария, 3) – 3:6, 2:6, 2:6