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Australian Open. Федерер легко вышел во второй круг

Теннис
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Легендарный швейцарец быстро выиграл свой первый матч на турнире.

Australian Open. Федерер легко вышел во второй круг
Новина українською

Противостояние с 75-й ракеткой мира Стивом Джонсоном Роджер Федерер закрыл в трех сетах всего за 1 час и 24 минуты.

Швейцарец сделал пять брейков и допустил на своей подаче лишь один брейк-поинт. Также на счету Федерера 11 эйсов и 34 виннерса.

Федерер в 21-й раз подряд преодолел первый раунд на Открытом чемпионате Австралии и одержал 98-ю победу на кортах Мельбурна.

Следующим оппонентом шестикратного чемпиона Australian Open станет Кентен Гали или Филип Крайинович.

Australian Open. Мужчины. 1-й раунд

Стив Джонсон (США) – Роджер Федерер (Швейцария, 3) – 3:6, 2:6, 2:6

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В статье: Роджер Федерер Australian Open Стив Джонсон
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