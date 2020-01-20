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Australian Open. Серена за 59 минут разбила россиянку

Теннис
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Мощный старт от экс-первой ракетки мира.

Australian Open. Серена за 59 минут разбила россиянку
Новина українською

Уильямс-младшая в первом раунде Открытого чемпионата Австралии ожидаемо легко прошла 90-ю ракетку мира из России Анастасию Потапову. За 59 минут американка позволила молодой сопернице выиграть лишь три гейма.

Небольшие проблемы в матче у Серены возникли только в начале второго сета, когда Потапова прервала серию из семи проигранных геймов подряд и неожиданно сделала брейк. Уильямс моментально вернула свою подачу, затем отыграла брейк-поинт и дождалась своего шанса на приеме.

Победа над Потаповой стала для Серены 350-й на турнирах Большого шлема, что является лучшим показателем в истории женского тенниса.

За выход в третий раунд Серена Уильямс сыграет с 70-й ракеткой мира Тамарой Цидансек.

Australian Open. Женщины. 1-й раунд

Анастасия Потапова (Россия) – Серена Уильямс (США, 8) – 0:6, 3:6

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В статье: Australian Open Серена Уильямс Анастасия Потапова
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