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Australian Open. Осака, Квитова и Возняцки без проблем идут дальше (обновляется)
В Мельбурне стартовали поединки Открытого чемпионата Австралии.
Паула Бадоса (Испания) – Йоханна Ларссон (Швеция) – 6:1, 6:0
Екатерина Александрова (Россия) – Жиль Тайхманн (Швейцария) – 6:4, 4:6, 6:2
Юлия Гергес (Германия) – Виктория Кузьмова (Словакия) – 6:1, 6:2
Виктория Голубич (Швейцария) – Чжу Линь (Китай) – 6:4, 1:6, 6:7
Петра Мартич (Хорватия, 13) – Кристина Макхэйл (США) – 6:3, 6:0
Чжэн Сайсай (Китай) – Анна Калинская (Россия) – 6:3, 6:2
Наоми Осака (Япония, 3) – Мария Боузкова (Чехия) – 6:2, 6:4
София Кенин (США, 14) – Мартина Тревизан (Италия) – 6:2, 6:4
Сорана Кырстя (Румыния) – Барбора Стрыцова (Чехия, 32) – 6:2, 7:6
Барбора Крейчикова (Чехия) – Кайя Канепи (Эстония) – 7:6, 2:6, 6:3
Энн Ли (США) – Лизетт Кабрера (Австралия) – 7:6, 7:6
Анастасия Потапова (Россия) – Серена Уильямс (США, 8) – 0:6, 3:6
Кристи Ан (США) – Каролин Возняцки (Дания) – 1:6, 3:6
Тамара Цидансек (Словения) – Хан На Лэ (Корея) – 6:3, 6:3
Катержина Синякова (Чехия) - Петра Квитова (Чехия, 7) – 1:6, 0:6
Винус Уильямс (США) – Кори Гауфф (США) – 6:7, 3:6
Мэдисон Киз (США, 10) – Дарья Касаткина (Россия)
Кайя Юван (Эстония) – Даяна Ястремская (Украина, 23)
Саманта Стосур (Австралия) – Кэтти МакНэлли (США)
Йоханна Конта (Великобритания) – Онс Жабер (Тунис)
Маргарита Гаспарян (Россия) – Мария Саккари (Греция, 22)
Элисон Риске (США, 18) – Ван Яфань (Китай)
Магда Линетт (Польша) – Аранча Рус (Нидерланды)
Мэдисон Бренгл (США) – Каролин Гарсия (Франция)
Бернарда Пера (США) – Елена Рыбакина (Казахстан, 29)
Фиона Ферро (Франция) – Элисон Ван Эйтванк (Бельгия)
Александра Саснович (Беларусь) – Греетье Миненн (Бельгия)
Цзян Ван (Китай) – Полин Парментье (Франция)
Нао Хибино (Япония) – Пэн Шуай (Китай)
Полона Херцог (Словения) – Ребекка Петерсон (Швеция)
Слоан Стивенс (США) – Чжан Шуай (Китай)
Эшли Барти (Австралия, 1) – Леся Цуренко (Украина)