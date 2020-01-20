  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Australian Open. Осака, Квитова и Возняцки без проблем идут дальше (обновляется)
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Australian Open. Осака, Квитова и Возняцки без проблем идут дальше (обновляется)

Теннис
(1 голосов)

В Мельбурне стартовали поединки Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open. Осака, Квитова и Возняцки без проблем идут дальше (обновляется)
Новина українською
Australian Open. Женщины. 1-й раунд

Паула Бадоса (Испания) – Йоханна Ларссон (Швеция) – 6:1, 6:0

Екатерина Александрова (Россия) – Жиль Тайхманн (Швейцария) – 6:4, 4:6, 6:2

Юлия Гергес (Германия) – Виктория Кузьмова (Словакия) – 6:1, 6:2

Виктория Голубич (Швейцария) – Чжу Линь (Китай) – 6:4, 1:6, 6:7

Петра Мартич (Хорватия, 13) – Кристина Макхэйл (США) – 6:3, 6:0

Чжэн Сайсай (Китай) – Анна Калинская (Россия) – 6:3, 6:2

Наоми Осака (Япония, 3) – Мария Боузкова (Чехия) – 6:2, 6:4

София Кенин (США, 14) – Мартина Тревизан (Италия) – 6:2, 6:4

Сорана Кырстя (Румыния) – Барбора Стрыцова (Чехия, 32) – 6:2, 7:6

Барбора Крейчикова (Чехия) – Кайя Канепи (Эстония) – 7:6, 2:6, 6:3

Энн Ли (США) – Лизетт Кабрера (Австралия) – 7:6, 7:6

Анастасия Потапова (Россия) – Серена Уильямс (США, 8) – 0:6, 3:6

Кристи Ан (США) – Каролин Возняцки (Дания) – 1:6, 3:6

Тамара Цидансек (Словения) – Хан На Лэ (Корея) – 6:3, 6:3

Катержина Синякова (Чехия) - Петра Квитова (Чехия, 7) – 1:6, 0:6

Винус Уильямс (США) – Кори Гауфф (США) – 6:7, 3:6

Мэдисон Киз (США, 10) – Дарья Касаткина (Россия)

Кайя Юван (Эстония) – Даяна Ястремская (Украина, 23)

Саманта Стосур (Австралия) – Кэтти МакНэлли (США)

Йоханна Конта (Великобритания) – Онс Жабер (Тунис)

Маргарита Гаспарян (Россия) – Мария Саккари (Греция, 22)

Элисон Риске (США, 18) – Ван Яфань (Китай)

Магда Линетт (Польша) – Аранча Рус (Нидерланды)

Мэдисон Бренгл (США) – Каролин Гарсия (Франция)

Бернарда Пера (США) – Елена Рыбакина (Казахстан, 29)

Фиона Ферро (Франция) – Элисон Ван Эйтванк (Бельгия)

Александра Саснович (Беларусь) – Греетье Миненн (Бельгия)

Цзян Ван (Китай) – Полин Парментье (Франция)

Нао Хибино (Япония) – Пэн Шуай (Китай)

Полона Херцог (Словения) – Ребекка Петерсон (Швеция)

Слоан Стивенс (США) – Чжан Шуай (Китай)

Эшли Барти (Австралия, 1) – Леся Цуренко (Украина)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Australian Open Петра Квитова Наоми Осака
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...