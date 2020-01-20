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Australian Open. Берреттини и Димитров побеждают, Шаповалов покидает турнир (обновляется)
Результаты матчей Открытого чемпионата Австралии у мужчин.
Маттео Берреттини (Италия, 8) – Эндрю Харрис (Австралия) – 6:3, 6:1, 6:3
Ричардас Беранкис (Литва) – Роберто Карбальес Баэна (Испания) – 6:4, 6:2, 6:2
Сэм Куэрри (США) – Борна Чорич (Хорватия, 25) – 6:3, 6:4, 6:4
Йосихито Нисиока (Япония) – Ласло Дьере (Сербия) – 6:4, 3:6, 6:2, 7:6
Гвидо Пелья (Аргентина, 22) – Джон-Патрик Смит (Австралия) – 6:3, 7:5, 6:4
Мохаммед Сафват (Египет) – Грегуар Баррере (Франция) – 7:6, 6:7, 4:6, 6:7
Дэн Эванс (Великобритания, 30) – Маккензи Макдональд (США) – 3:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:3
Денис Шаповалов (Канада, 13) – Мартон Фучович (Венгрия) – 3:6, 7:6, 1:6, 6:7
Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Стив Джонсон (США) – 6:3, 6:2, 6:2
Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина) – Григор Димитров (Болгария, 18) – 6:4, 2:6, 0:6, 4:6
Янник Синнер (Италия) – Макс Перселл (Австралия)
Кристиан Гарин (Чили) – Стефано Травалья (Италия)
Райлли Опелка (США) – Фабио Фоньини (Италия, 12)
Лоренцо Джустино (Италия) – Милош Раонич (Канада, 32)
Фелисиано Лопес (Испания) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 9)
Кантен Гали (Франция) – Филип Крайинович (Сербия)
Кайл Эдмунд (Великобритания) – Душан Лайович (Сербия)
Теннис Сандгрен (США) – Марко Трунгельити (Италия)
Джордан Томпсон (Австралия) – Александр Бублик (Казахстан)
Марин Чилич (Хорватия) – Корентен Муте (Франция)
Леонардо Майер (Аргентина) – Томми Пол (США)
Марк Полманс (Австралия) – Михаил Кукушкин (Казахстан)
Хуберт Гуркач (Польша, 31) – Деннис Новак (Австрия)
Пабло Андухар (Испания) – Майкл Ммо (США)
Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Норберт Гомбош (Словакия)
Тацума Ито (Япония) – Праджнеш Гуннесваран (Индия)
Бенуа Пэр (Франция, 21) – Седрик-Марсель Штебе (Германия)
Джон Миллман (Австралия) – Уго Умбер (Франция)
Диего Шварцман (Аргентина, 14) – Ллойд Харрис (ЮАР)
Филипп Кольшрайбер (Германия) – Маркос Хирон (Аргентина)
Стефанос Циципас (Греция, 6) – Сальваторе Карузо (Италия)
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Новак Джокович (Сербия, 2)