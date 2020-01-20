  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Australian Open. Берреттини и Димитров побеждают, Шаповалов покидает турнир (обновляется)
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Australian Open. Берреттини и Димитров побеждают, Шаповалов покидает турнир (обновляется)

Теннис
(1 голосов)

Результаты матчей Открытого чемпионата Австралии у мужчин.

Australian Open. Берреттини и Димитров побеждают, Шаповалов покидает турнир (обновляется)
Новина українською
Australian Open. Мужчины. 1-й раунд

Маттео Берреттини (Италия, 8) – Эндрю Харрис (Австралия) – 6:3, 6:1, 6:3

Ричардас Беранкис (Литва) – Роберто Карбальес Баэна (Испания) – 6:4, 6:2, 6:2

Сэм Куэрри (США) – Борна Чорич (Хорватия, 25) – 6:3, 6:4, 6:4

Йосихито Нисиока (Япония) – Ласло Дьере (Сербия) – 6:4, 3:6, 6:2, 7:6

Гвидо Пелья (Аргентина, 22) – Джон-Патрик Смит (Австралия) – 6:3, 7:5, 6:4

Мохаммед Сафват (Египет) – Грегуар Баррере (Франция) – 7:6, 6:7, 4:6, 6:7

Дэн Эванс (Великобритания, 30) – Маккензи Макдональд (США) – 3:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:3

Денис Шаповалов (Канада, 13) – Мартон Фучович (Венгрия) – 3:6, 7:6, 1:6, 6:7

Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Стив Джонсон (США) – 6:3, 6:2, 6:2

Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина) – Григор Димитров (Болгария, 18) – 6:4, 2:6, 0:6, 4:6

Янник Синнер (Италия) – Макс Перселл (Австралия)

Кристиан Гарин (Чили) – Стефано Травалья (Италия)

Райлли Опелка (США) – Фабио Фоньини (Италия, 12)

Лоренцо Джустино (Италия) – Милош Раонич (Канада, 32)

Фелисиано Лопес (Испания) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 9)

Кантен Гали (Франция) – Филип Крайинович (Сербия)

Кайл Эдмунд (Великобритания) – Душан Лайович (Сербия)

Теннис Сандгрен (США) – Марко Трунгельити (Италия)

Джордан Томпсон (Австралия) – Александр Бублик (Казахстан)

Марин Чилич (Хорватия) – Корентен Муте (Франция)

Леонардо Майер (Аргентина) – Томми Пол (США)

Марк Полманс (Австралия) – Михаил Кукушкин (Казахстан)

Хуберт Гуркач (Польша, 31) – Деннис Новак (Австрия)

Пабло Андухар (Испания) – Майкл Ммо (США)

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Норберт Гомбош (Словакия)

Тацума Ито (Япония) – Праджнеш Гуннесваран (Индия)

Бенуа Пэр (Франция, 21) – Седрик-Марсель Штебе (Германия)﻿

Джон Миллман (Австралия) – Уго Умбер (Франция)

Диего Шварцман (Аргентина, 14) – Ллойд Харрис (ЮАР)

Филипп Кольшрайбер (Германия) – Маркос Хирон (Аргентина)

Стефанос Циципас (Греция, 6) – Сальваторе Карузо (Италия)

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Новак Джокович (Сербия, 2)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Australian Open Григор Димитров Маттео Берреттини
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...