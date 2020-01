Цуренко взяла сет у первой ракетки мира, но покинула Australian Open

Первая ракетка мира, центральный корт турнира – Леся Цуренко с первых секунд своего пребывания в Мельбурне попала в центр всеобщего внимания. И украинка быстро дала понять, что в матче с Эшли Барти вышла на корт не за чеком, а за путевкой в следующий круг.

Пока Барти свыкалась с ролью лидера посева на домашнем Шлеме, Цуренко взяла игру под свой контроль. Два первых брейка защитить Лесе не удалось, но третья попытка оказалась результативной. При счете 5:5 Цуренко после серии активных розыгрышей взяла подачу Барти, а затем со второго сет-бол поставила точку в первом сете.

???? Upset alert ???? @LTsurenko clinches the first set against the World No.1 in Ash Barty, 7-5. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/IZV0fZI6Et

Во втором сете Барти ожидаемо прибавила и быстро перехватила инициативу. Достаточно отметить, что Цуренко на приеме выиграла только один мяч с первой подачи и существенно превзошла Барти по количеству невынужденных ошибок (13 против 5).

Never count the World No.1 out ????@ashbarty bounces back against Tsurenko, levelling things up on Rod Laver Arena, taking the second set 6-1 in 26 minutes.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/BQoC96XeaG