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Маннарино – Тим. Прогноз на матч Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Адриан Маннарино – Доминик Тим: Прогноз и анонс матча ⋉ 21.01.2020 ⋊ Australian Open онлайн на UA-Футбол

Маннарино – Тим. Прогноз на матч Australian Open
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Australian Open 2020. Первый раунд

21 января. Мельбурн. "Маргарет Корт Арена". Начало не ранее 03:30 по Киеву

Адриан Маннарино (Франция, 44) – Доминик Тим (Австрия, 5)

Где смотреть – Евроспорт ½

Финалист Итогового турнира Доминик Тим перед Australian Open на ATP Cup проиграл два матча из трех. Соперник австрийца по первому кругу Адриан Маннарино сезон также начал на минорной ноте, быстро покинув турниры в Дохе и Окленде.

У Тима гигантское преимущество над Маннарино по личным встречам (7:0). На турнирах Большого шлема теннисисты по разу встречались на Australian Open и US Open – оба матча в трех сетах выиграл Тим.

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Мы предполагаем, что Тим не станет затягивать свой первый матч в Мельбурне и снова обыграет Маннарино в трех сетах. У заявленного тотала при таком сценарии есть рабочие шансы на заход.

Ставка – тотал меньше 32,5 геймов за 1,92

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1.1
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Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Прогнозы Australian Open Доминик Тим Адриан Маннарино
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